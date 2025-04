Fumaça sob prédio que abrigou concessionária no Centro de Londrina intriga moradores

Os bombeiros de Londrina atuam para descobrir o motivo e controlar um possível incêndio no subsolo de um prédio localizado na Rua Prefeito Hugo Cabral, na esquina com o Calçadão, no início da tarde desta terça-feira (11). O local, desativado, abrigou por muito tempo uma concessionária de veículos.





A equipe colocou uma mangueira em uma canaleta que dá acesso ao nível abaixo da rua. A jornalista Janaína Ávila, que mora nos arredores, disse que o cheiro é de papel queimado, mas, ainda não há confirmação.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





Sede antiga de uma concessionária que hoje funciona na Rodovia Carlos João Strass (zona norte), a construção está fechada, mas, é locada para eventos esporádicos. Serviu, por exemplo, como local de apoio para a equipe do filme “Assalto à Brasileira”, sobre um roubo à agência do Banestado nos anos 1980. Também serviu de comitê para a campanha de reeleição do governador Ratinho Júnior (PSD).





(Notícia em atualização)