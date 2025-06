Funcionárias se trancam em loja após trote de assalto no Centro de Londrina

Um falso alerta de assalto mobilizou viaturas da Polícia Militar na manhã desta terça-feira (25), no cruzamento das ruas Belo Horizonte e Pio XII, na região central de Londrina. As funcionárias de uma loja acionaram a PM após receberem uma ligação afirmando que homens armados estariam do lado de fora do comércio, exigindo dinheiro e transferências bancárias.





Assustadas, as funcionárias se trancaram no interior do estabelecimento e chamaram a polícia. Em poucos minutos, viaturas chegaram ao local e cercaram a área. Após verificação, os agentes constataram que se tratava de um trote — um tipo de golpe que tem se tornado comum em grandes centros urbanos, de acordo com a PM.

A Polícia Militar reforça a orientação para que, diante de situações suspeitas como essa, as pessoas mantenham a calma, evitem qualquer movimentação precipitada e acionem imediatamente as forças de segurança. "Não caia em golpes. Se se emocionar, procure ajuda, procure orientação, mas não ceda à pressão feita por criminosos", alerta o capitão Emerson Castro, pota-voz do 5º Batalhão da PM.