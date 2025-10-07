Fundação de Esportes de Londrina quer reinstalação do piso do Moringão

A FEL (Fundação de Esportes de Londrina) quer que o piso de madeira do Ginásio de Esportes Moringão seja reinstalado nas próximas semanas. A estrutura foi removida para uma perícia realizada em abril deste ano, em meio ao imbróglio com a empresa Xlam sobre a responsabilização pelos danos que o piso sofreu pouco tempo após ser instalado, em 2023, ao custo de R$ 1,169 milhão.





A FOLHA teve acesso ao documento em que a Fundação cita como justificativa a “grande demanda esportiva para utilização da quadra de esportes”, além da necessidade de se cumprir a agenda de eventos da cidade. “Em que pese o piso de madeira apresentar deformidades em sua estrutura, a reinstalação do piso no local se faz urgente e imprescindível”, diz a FEL no pedido, que aguarda análise da Justiça.

A perícia técnica concluiu que o piso absorveu mais umidade do que o previsto, o que causou a degradação de cerca de 30% das placas de madeira. O laudo também aponta que os problemas poderiam ter sido evitados, já que o maior teor de umidade foi identificado na área ampliada da quadra, construída em 2002.





De acordo com o documento, o contrapiso original, construído em 1972, possui maior espessura e é feito com material de baixa porosidade. Mesmo assim, a impermeabilização poderia ter evitado os danos. “A ausência desse tratamento revelou-se fator determinante para a degradação prematura observada no sistema de piso”, afirma a perícia.







A FEL já havia solicitado à Justiça autorização para reinstalar as placas no Ginásio de Esportes do Jardim Bandeirantes, mas o pedido foi negado sob o argumento de que a remontagem “implicaria alteração unilateral das condições originais de conservação do bem periciado e descaracterização do objeto da perícia”.

Agora, a Fundação pede que a Xlam reinstale o piso entre os dias 27 de outubro e 5 de novembro, período que seria a única janela disponível para a realização dos trabalhos no local.







