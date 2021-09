Furto de fiação e vandalismo deixam Quatiguá sem água nesta terça-feira

O furto de cabos de energia de captação, na madrugada desta terça-feira (21), levou a paralisação do abastecimento de água em Quatiguá, no Norte Pioneiro do Paraná. A Sanepar informou que todas as regiões da cidade podem ser afetadas e o serviço deve se regularizar gradativamente na madrugada de quarta-feira (22).

Continua depois da publicidade





As equipes da Companhia trabalham para repor a fiação, devendo concluir os trabalhos às 23h30. A orientação da Companhia é o uso consciente da água priorizando a alimentação e higiene e evitando desperdícios.



Continua depois da publicidade





Clientes que possuem caixa-d’água domiciliar podem não ser afetados pelo desabastecimento. A Sanepar lembra que, de acordo com a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.







Dúvidas?

Continua depois da publicidade





O SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente) Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, o solicitante deve ter em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.