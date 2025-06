Gaeco apreende mais de R$ 280 milhões em combate à lavagem de dinheiro

Os núcleos de Maringá e Cascavel do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), bloquearam mais de R$ 280 milhões no âmbito da Operação Trasporter, deflagrada nesta quarta (11) e quinta-feira (12) em combate a um esquema de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e organização criminosa, com ramificações no Paraná e em São Paulo.





Também foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão domiciliar, 11 de busca pessoal e um de monitoração eletrônica, além da suspensão de dois passaportes, em Londrina e mais sete cidades paranaenses e paulistas.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Durante o cumprimento dos mandados, um dos alvos foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Na residência dele, foram apreendidas 732 munições calibre 9mm, sendo 396 intactas e 336 deflagradas.





As investigações começaram em maio de 2023, após o Gaeco identificar um crescimento financeiro repentino de um dos investigados, que utilizava aeronaves para fazer voos suspeitos entre o Centro-Oeste paranaense e o estado de São Paulo. Foram descobertas empresas de fachada utilizadas para comercializar produtos de origem criminosa, movimentações bancárias suspeitas e a compra sistemática de criptoativos para ocultar o patrimônio.

Publicidade