Gaeco cumpre mais de cem mandados judiciais no Paraná, São Paulo e Santa Catarina

O núcleo de Curitiba do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) deflagrou nesta segunda-feira (26) a Operação Ruína, que investiga a prática dos crimes de tráfico de drogas e lavagem de capitais por um grupo que supostamente teria vínculos com facção criminosa. Dentro da ação, são cumpridas medidas judiciais em 22 municípios nos estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo.





Estão sendo cumpridos 16 mandados de prisão temporária, 66 de busca e apreensão domiciliares e 52 de busca e apreensão pessoal. Além disso, determinou-se o sequestro de cinco imóveis avaliados em R$ 8,7 milhões, 12 veículos com valor estimado em R$ 1,372 milhão e R$ 3,7 milhões em dinheiro.

As ordens judiciais foram expedidas pelo Juízo da Central de Garantias Especializada de Curitiba. O cumprimento dos mandados foi executado pelo Gaeco de Curitiba com o apoio da Polícia Militar do Paraná e dos núcleos do Gaeco dos estados de Santa Catarina e São Paulo. Elas foram cumpridas nos seguintes municípios: Curitiba, Ponta Grossa, Rebouças, Fazenda Rio Grande, Balsa Nova, Cianorte, Piraquara, Pinhais, Pontal do Paraná, Araucária, Campo Magro, Maringá, São José dos Pinhais e Colombo, no Paraná; Meia Praia, em Santa Catarina; e em São Paulo (capital), São Caetano do Sul, Araçatuba, Sud Menucci, Itapevi, Glicério e Birigui, em São Paulo.