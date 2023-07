Gaeco cumpre mandados de busca em investigação por lavagem de dinheiro contra ex-diretor da Alep

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Paraná – em ação conjunta com os Gaecos de Goiás e Minas Gerais – cumpriu nesta quarta-feira, 12 de julho, sete mandados de busca e apreensão expedidos pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Curitiba. Um dos mandados foi cumprido no Paraná, e os outros, em Goiás (quatro) e Minas Gerais (dois).





As investigações apuram possível crime de lavagem de dinheiro por meio da exploração agrícola de áreas relacionadas ao ex-diretor-geral da Assembleia Legislativa do Paraná, Miguel Abib (Bibinho), que foi o alvo principal das operações Diários Secretos e Ectoplasma – as áreas estão sob sequestro judicial.

Foram apreendidos telefones celulares, computadores e documentos, além de R$ 1.147.272,00 em espécie encontrados no endereço de um dos investigados em Minas Gerais.





A ação deflagrada hoje é continuação da que foi desencadeada em setembro de 2021.







De acordo com apurações do MPPR, o grupo estaria atuando, a partir de diferentes formas de falsificação ou simulação, para ocultar valores oriundos de exploração agrícola de propriedades rurais pertencentes ao ex-diretor-geral que foram objeto de sequestro judicial, inclusive com determinação de perdimento por ordem da Justiça do Paraná, no âmbito das ações judiciais em que o ex-gestor é réu.