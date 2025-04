Gaeco de Londrina apreende R$ 20 mi de três diretores por suspeita de desvios na Cativa

O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) em Londrina cumpriu, nesta quarta-feira (23), nove mandados de busca e apreensão e 22 mandados de imposição de medidas cautelares diversas da prisão à cúpula da Cooperativa Cativa, suspeita de desvios de pelo menos R$ 18 milhões na transação de venda a entidade à Lactalis, em 2021.





O Juízo da 2ª Vara Criminal de Londrina ainda determinou a apreensão de cerca R$ 20 milhões em imóveis, veículos de luxo e cartas de crédito no âmbito da Operação Proteus. Segundo o MP (Ministério Público), a suspeita é de que os investigados tenham praticado os crimes de apropriação indébita, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Os nomes dos investigados não foram divulgados e não há dados sobre a composição da diretoria ou conselhos no site da cooperativa.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Fundada em 1964, a Cativa foi vendida para a Lactalis em 2021, a um valor de R$ 118 milhões, de acordo com o promotor Leandro Antunes, do Gaeco. À época, a empresa firmou um contato exclusivo de fornecimento de leite dos associados por um período de dez anos, com possibilidade de renovação, além da aquisição das unidades de Londrina e Cerqueira César (SP), além da unidade de captação em Pato Branco (Sudoeste).

Publicidade