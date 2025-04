Gaeco de Londrina apura desvios de mais de R$ 18 milhões na cooperativa Cativa

Para operacionalizar o desvio dos valores, os investigados teriam constituído empresas fantasmas em nome de laranjas e emitido notas fiscais de prestação de “serviços de agenciamento, corretagem e intermediação de negócios”, que nunca foram efetivamente prestados para a Cativa. A manobra seria adotada para justificar a saída do dinheiro do caixa da cooperativa.

As investigações tiveram início após o recebimento de informações pela Coordenação Estadual do Gaeco, grupo especializado do Ministério Público de combate à corrupção, que relatava possível desvio de dinheiro relativo à venda de parte da Confepar Agro-Industrial Cooperativa Central para uma empresa multinacional, a Lactalis.

As diligências feitas no âmbito da operçaão constataram que, logo após os supostos desvios, o presidente, o gerente administrativo-financeiro e o conselheiro administrativo da Cativa adquiriram imóveis rurais, imóveis urbanos e veículos de luxo.





O Juízo da 2ª Vara Criminal de Londrina determinou o sequestro de aproximadamente R$ 20 milhões, 19 imóveis, dez créditos imobiliários decorrentes da aquisição de imóveis na planta e dez veículos automotores em nome dos investigados.





Quanto às medidas cautelares diversas da prisão, a pedido do Gaeco, o Judiciário determinou a monitoração eletrônica dos investigados, seu comparecimento periódico em Juízo, a proibição de acesso ou a frequência nos prédios da Cativa, a proibição de manterem contato com os investigados e as testemunhas, a proibição de se ausentarem da comarca sem prévia e expressa autorização judicial e a suspensão do exercício de todas as atividades desenvolvidas na Cativa e na Confepar Agroindustrial Ltda. pelos investigados, incluindo matrizes e filiais e eventuais coligadas e controladas.





