Gaeco denuncia quatro PM's da Rotam de Londrina que teriam exigido propina de traficantes

O Ministério Público do Paraná, por meio do Núcleo de Londrina do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), denunciou nesta segunda-feira (5) quatro policiais militares pelos crimes de concussão, peculato, violação de domicílio e falsidade ideológica.





Os denunciados integram equipes da Rondas Ostensiva Tática Metropolitana (Rotam) do 30º Batalhão de Polícia Militar e são investigados por fatos ocorridos em 2021. A denúncia tramitará na Vara da Auditoria da Justiça Militar.

As apurações do Gaeco demonstraram que no dia 16 de outubro daquele ano os policiais teriam exigido a quantia de R$ 10 mil em dinheiro e arma de fogo para não realizarem a prisão de uma pessoa flagrada com posse de drogas em Londrina. Na mesma ocasião, os teriam se apropriado de R$ 110 pertencentes a uma outra vítima, que estava no local.





Perda do cargo – A denúncia por falsidade ideológica recai sobre um dos PMs que, usando indevidamente sistemas da Corporação, conseguiu nome e qualificação de uma pessoa para habilitar um número de telefone que foi deixado com as vítimas para que entrassem em contato assim que tivessem arrecadado o dinheiro e a arma exigidas no cometimento dos atos criminosos.





Além da condenação dos envolvidos e o perdimento dos R$ 110 apropriados indevidamente, o MPPR requer a perda das funções públicas dos policiais denunciados, bem como o pagamento de danos morais coletivos pela prática dos ilícitos.