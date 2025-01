"Ganhando o Mundo": emoção de pais e alunos marca primeiros embarques do ano

Para as famílias de 75 estudantes da rede estadual de ensino do Paraná, o ano de 2025 começou com frio na barriga, abraços apertados e despedidas cheias de emoção no saguão de embarques do Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na RMC (Região Metropolitana de Curitiba).





Nesta quinta-feira (2), os primeiros grupos de alunos da maior edição do programa Ganhando o Mundo, promovido pelo governo do Estado, embarcaram rumo à Irlanda, onde permanecerão por cinco meses estudando e vivenciando nova cultura e experiências.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O primeiro grupo, composto por 60 alunos, partiu ainda de madrugada, por volta das 5h, enquanto o segundo grupo, formado por 15 estudantes, embarcou às 11h. A Irlanda, que estreia como destino do programa nesta edição, acolherá 150 alunos paranaenses que partem ao longo do mês de janeiro.





O Ganhando o Mundo está em sua maior edição, alcançando um total de 1.300 estudantes da rede estadual de ensino que terão a oportunidade de intercâmbios de quatro a cinco meses em países de língua inglesa.

Publicidade





Além da Irlanda, os outros destinos contemplados neste ano são Austrália (para onde irão 200 alunos), Canadá (500 alunos), Reino Unido (150 alunos) e Nova Zelândia (200 alunos). Além destes, mais 100 alunos de colégios agrícolas do Estado participarão do Ganhando o Mundo Agrícola, cujo destino é o estado norte americano do Iowa.





O programa, que já contemplou 1.240 alunos desde o seu lançamento, em 2019, dá a oportunidade para que alunos da rede pública estudem um semestre letivo fora do país com as despesas pagas pelo governo estadual.

Publicidade





“Com a ampliação do programa, um número ainda maior de meninos e meninas terá a oportunidade de aprimorar o inglês, conhecer novas culturas e ampliar horizontes, preparando-se para integrar o mercado de trabalho com o diferencial desta experiência internacional em seus currículos”, afirma o secretário de Estado da Educação, Roni Miranda.





Daniele Alves da Silva, de 16 anos, é aluna do Colégio Estadual Presidente Afonso Camargo, de Loanda (Noroeste). Prestes a embarcar, a jovem não escondeu a grande expectativa em relação aos próximos meses. Daniele passará cinco meses estudando na Dominican College de Dublin, tradicional instituição de ensino da Irlanda, onde realizará curso equivalente ao Ensino Médio no Brasil.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: