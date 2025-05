Gedal leva observação astronômica e atividades gratuitas à zona norte de Londrina no sábado

Moradores da zona norte de Londrina terão uma oportunidade para mergulhar no universo da astronomia neste sábado (3), a partir das 18h. A Praça do Centro Esportivo Maria Cecília será palco do projeto “Na Rua, de Olho Pra Lua!”, promovido pelo Gedal (Grupo de Estudo e Divulgação de Astronomia de Londrina).





A programação é gratuita e aberta a todas as idades. Entre os destaques da noite estão a observação da conjunção entre a Lua e Marte com telescópios do grupo, além da visualização de crateras e montanhas lunares e do chamado "Planeta Vermelho".

O evento também contará com palestras sobre Astronomia e Astronáutica, além de um espaço infantil com pintura e atividades lúdicas organizado pelo Gedal Jr.