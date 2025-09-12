GM de Londrina recolhe 10 veículos e autua dezenas de motoristas em operação noturna

O Grupamento de Trânsito da GM (Guarda Municipal) de Londrina, realizou, na noite desta quinta-feira (11), ações de fiscalização em dois pontos da cidade na operação "Patrulha do Sossego". A iniciativa tem como objetivo coibir a perturbação do sossego público causada por motocicletas com escapamentos irregulares e excesso de ruídos, além de intensificar a fiscalização de trânsito.





O primeiro ponto de bloqueio ocorreu na Av. Guilherme de Almeida (Zona Sul), onde foram lavrados 35 autos de infração de trânsito pelo flagrante de diversas irregularidades, oito veículos removidos ao pátio municipal e cinco autos de infração aplicados com base na lei municipal de controle da poluição sonora veicular (Lei Municipal nº 13.289/2019).

Durante a fiscalização, uma motocicleta desobedeceu a ordem de parada, mas foi acompanhada e posteriormente interceptada pela equipe. O condutor foi encaminhado à delegacia por pilotar na contramão, oferecendo risco de dano, e sem CNH (Carteira Nacional de Habilitação).





No segundo ponto, na Av. Prefeito Faria Lima (Zona Oeste), as equipes registraram nove autos de infração de trânsito e dois veículos removidos ao pátio municipal. Outra motocicleta também tentou fugir da abordagem, mas foi alcançada após colidir com um veículo parado. O condutor foi conduzido à Central de Flagrantes por pilotar na contramão, sem respeitar a ordem de parada, e por não possuir CNH.

O secretário municipal de Defesa Social, Felipe Juliani, destacou que a operação marca um avanço importante da instituição. “Esse é um problema que incomoda muitas pessoas, e o início dessa operação representa a força da Guarda Municipal em cumprir a lei municipal de controle da poluição sonora e também o Código de Trânsito Brasileiro. Nosso objetivo é trazer paz e sossego para as pessoas de bem da cidade de Londrina”, reforçou.





A GM seguirá realizando novas fiscalizações em diferentes pontos da cidade, de acordo com o mapeamento estratégico elaborado pelo Grupamento de Trânsito. As ações também ocorrerão em atendimento às denúncias recebidas pela Central de Comando e Controle da Guarda Municipal e pelo telefone de emergência 153.

