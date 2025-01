GM prende seis em quatro dias de operação de saturação no Centro de Londrina

Entre sexta-feira (3) e a tarde de segunda-feira (6), as equipes da GM (Guarda Municipal) que executam a operação "Choque de Ordem" percorreram 25 locais estratégicos, como praças, a Concha Acústica, Biblioteca Municipal, Bosque Central e o entorno, Zerão, além de imóveis em estado de abandono.





Durante a operação, 136 pessoas foram abordadas, resultando em quatro indivíduos detidos por tráfico de drogas e dois mandados de prisão cumpridos contra foragidos da Justiça. Também foi identificado o caso de uma tornozeleira eletrônica rompida.

No decorrer dessas atividades, a GM apreendeu drogas como crack e maconha, além de dinheiro proveniente do tráfico. Na tarde desta segunda, os agentes localizaram 23 pinos de cocaína e duas porções de maconha escondidos no Bosque Central, e os itens foram encaminhados à delegacia de plantão da Polícia Civil.





Por volta das 16h20, outra equipe da Guarda Municipal flagrou um homem praticando tráfico de drogas no anfiteatro do Zerão. Com ele, foram localizadas dezenas de porções de crack e duas porções de maconha. O suspeito foi conduzido à delegacia.

Além das detenções e apreensões, a operação identificou 15 imóveis abandonados, frequentemente usados para práticas ilícitas. E nove veículos que transitavam irregularmente foram recolhidos ao pátio municipal, contribuindo para a segurança viária de toda a cidade.





Segundo a administração municipal, a Operação Choque de Ordem integra uma estratégia contínua para combater a criminalidade e promover mais tranquilidade no quadrilátero central de Londrina, priorizando áreas de grande circulação e vulnerabilidade.





O secretário municipal de Defesa Social, Felipe Juliani, explicou que a operação não tem data para finalizar. “Vamos seguir firmes até trazermos a paz de volta para a nossa comunidade”, destacou.