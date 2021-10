Google se pronuncia querendo condenação de influenciador bolsonarista Allan dos Santos

Em batalha judicial com Allan dos Santos, o Google entrou com pedido de perda de objeto em relação à demanda pela reativação do canal Terça Livre após declarações do influenciador bolsonarista e de seu sócio de que ele foi encerrado.

No entanto, a empresa dona do YouTube reforça que deseja a continuidade do pedido de condenação por litigância de má-fé. Esse pleito do Google, feito na quinta-feira (14), se deu após os advogados de Santos alegarem que o Google descumpriu decisão da Justiça de SP quando tirou do ar o canal do Terça Livre no YouTube, na segunda semana de outubro.

No entanto, diz o Google, o influenciador omitiu que havia sido informado de que o motivo da exclusão havia sido a determinação de suspensão do canal por parte do Supremo Tribunal Federal e que ele havia sido informado disso.





A empresa anexou email enviado ao Terça Livre em que informa o motivo da remoção do canal.

O Google diz que Santos apresenta "postura deliberada e sistemática de falsear a verdade para induzir percepções erradas no Poder Judiciário e/ou se valer do processo para fins de agitação midiática", o que configuraria a litigância de má-fé.





Segundo a empresa, ele recorreu a manobras do mesmo tipo diversas vezes ao longo do processo.

O YouTube, controlado pelo Google, retirou do ar o Terça Livre pela primeira vez no final de janeiro, após reiteradas infrações a regras da plataforma. Santos recorreu à Justiça e desde então as partes se enfrentam no Tribunal de Justiça de São Paulo.





No começo de janeiro, o Terça Livre publicou um vídeo que apresentava alegações falsas de que fraudes teriam afetado o resultado das eleições nos Estados Unidos, nas quais Donald Trump foi derrotado. O material foi removido pelo YouTube e o canal foi advertido.





Cinco dias depois, em 12 de janeiro, o Terça Livre publicou vídeo em que Trump falava sobre o ataque ao Capitólio e, segundo os advogados, romantizava os atos de violência política. O vídeo também foi excluído pelo YouTube e o Terça Livre recebeu suspensão de sete dias.





No dia seguinte à suspensão, o Terça Livre fez live em canal alternativo, o que culminou na decisão do Google de excluí-los da plataforma. Em fevereiro, Allan recorreu ao mesmo expediente e publicou conteúdo nos canais Cortes do Terça Livre e AllanDosSantos, que então também foram retirados de circulação.