Governo do DF divulga nomes de 277 bolsonaristas presos por atos em Brasília

O Governo do Distrito Federal divulgou uma lista com 277 nomes de pessoas presas após os atos ocorridos no domingo (8) em Brasília.





A nota, publicada no site da Secretaria de Administração Penitenciária, chama os atos de terroristas e diz que a medida atende à decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal.





"Está disponível para consulta a listagem das pessoas presas no sistema penitenciário do Distrito Federal, em virtude dos fatos ocorridos na Praça do Três Poderes no dia 8", diz a nota.





A secretaria também afirmou que "devido ao alto número de prisões, não é possível que as gerências de atendimento aos internos (Geaits) das unidades prisionais realizem comunicações individuais". "Dessa forma, será mantida a lista atualizada das pessoas transferidas para o sistema prisional, a fim de possibilitar o acesso de familiares e advogados a elas."





VEJA A LISTA DE 277 PRESOS DIVULGADA PELO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL



Adalgiza Maria Dourado

Adalto Da Silva Araujo

Aecio Lucio Costa Pereira

Aldir Arruda Lins

Alessandra Cristiane Dos Santos Nascimento

Alessandra Faria Rondon

Alethea Verusca Soares

Alexandre Machado Nunes

Alice Nascimento Dos Santos

Ana Carolina Isique Guardieri Brendolan

Ana Claudia Rodrigues De Assunçao

Ana Elza Pereira Da Silva

Ana Flavia De Souza Monteiro Rosa

Ana Paula De Souza

Ana Paula Favero De Oliveira

Ana Paula Neubaner Rodrigues

Andre Kelvis Pereira Da Conceicao

Andre Luiz Barreto Rocha

André Luiz Vilela

Angelo Sotero De Lima

Antonio Carlos De Oliveira

Antônio Geovane Sousa De Sousa

Antonio Marcos Ferreira Costa

Armando Gomes Da Silva

Armando Valentin Settin Lopes De Andrade

Ary Marcos De Paula Barbara

Barquet Miguel Junior

Bruno Guerra Pedron

Camila Mendonca Marques

Carlos Alberto Dos Santos Queiroz

Carlos Antonio Silva

Carlos Eduardo Bon Caetano Da Silva

Carlos Roberto Silva Santos

Carlos Rubens Da Costa

Celia Regina Pereira

Celina Da Silveira Domingues

Charles Rodrigues Dos Santos

Cibele Da Piedade Ribeiro Da Costa Mateos

Cirne Rene Vetter

Claudete Aparecida Tristao

Claudia De Mendonca Barros

Claudinei Pego Da Silva

Claudio Augusto Felippe

Claudiomiro Da Rosa Soares

Clayton Cosa Candido Nunes

Cleodon Oliveira Costa

Cleriston Pereira Da Cunha

Crisleide Gregorio Ramos

Daniel Soares Do Nascimento

Davi Emanuel Pereira Domiciano

David Michel Mendes Mauricio

Davis Baek

Debora Candida Gimenez

Debora Chaves Spina Caiado

Deivison Barbosa Lopes

Diego Eduardo De Assis Medina

Dirce Goncalves Dos Santos

Dirce Rogerio

Dirceu Ribeiro Da Assunsao

Djalma Salvino Dos Reis

Eder Parecido Jacinto

Edilson Pereira Da Silva

Edineia Paes Da Silva Dos Santos

Edna Aparecida De Araujo

Edson Carlos Campanha

Eduardo Zeferino Englert

Edvagner Bega

Eliana Passos Da Costa

Eliana Teixeira Garcia Ciriaco

Elisangela Cristina Alves De Oliveira

Elisiane Lucia Harms

Elynne Gomes Dos Santos Lima

Eric Prates Kobayashi

Ezequiel Ferreira Luis

Fabiano Andre Da Silva

Fabiano Medeiros Florentino

Fabio Jatchuk Bullmann

Fabiola Rocha Da Silva

Fabricio De Moura Gomes

Fatima Aparecida Pleti

Felicio Manoel Araujo

Felipe Feres Nassau

Fernando Kevin Da Silva De Oliveira Marinho

Fernando Placido Feitosa

Francisca Elisete Cavalcante Farias

Francisca Hildete Ferreira

Francisco Gomes De Morais

Frederico Rosario Fusco Pessôa De Oliveira

Gabriel Lucas Lott Pereira

Geissimara Alves De Deus

Gelson Antunes Da Silva

Geraldo Filipe Da Silva

Gesnando Moura Da Rocha

Gilberto Ackermann

Gisele Do Rocio Bejes

Givair Batista Souza

Haroldo Wilson Roder

Hedilza Alves Soares

Horacir Gonsalves Muller

Igilso Manoel De Lima

Ines Izabel Pereira

Iraci Meugmi Nagoshi

Isolve Zamboni

Ivair Tiago De Almeida

Ivanes Lamperti Dos Santos

Ivett Maria Keller

Ivonaide Pinto

Ivone Gomes Das Chagas

Jaime Junkes

Jair Domingues De Morais

Jairo De Oliveira Costa

Jamildo Bomfim De Jesus

Janailson Alves Da Silva

Jane Kel Pinheiro Borges

Jaqueline Freitas Gimenez

Jaqueline Konrad

Jean De Brito Da Silva

Jesse Lane Pereira Leite

Joanita De Almeida

João Antonio Pereira

Joao Batista De Castro

João Batista Gama

João De Oliveira Antunes Neto

João José Cardoso

Joao Lucas Vale Giffoni

Joao Raimundo Sobrinho

Joel Borges Correa

Joelton Gusmao De Oliveira

John Atila Da Silva Assunção

Jorge Ferreira

Jorge Luiz Dos Santos

Jorginho Cardoso De Azevedo

Jose Carlos Galanti

José Eder Lisboa

Jose Gilmar De Oliveira Melo

Jose Ricardo Fernandes Pereira

Josiani Vargas De Freitas

Josias Carneiro De Almeida

Josiel Gomes De Macedo

Josilaine Cristina Santana

Josilene Rodrigues Da Silva

Josino Alves De Castro

Jucilene Costa Do Nascimento

Julio Cesar De Oliveira Ciscouto

Jupira Silvana Da Cruz Rodrigues

Juvenal Alves Correa De Albuquerque

Kingo Takahashi

Leandro Alves Martins

Leonardo Alves Fares

Leonardo Silva Alves Grangeiro

Levi Alves Martins

Lindinalva Pereira De Castro

Lucas Costa Brasileiro

Lucas Schwengber Wulf

Lucenir Bernardes Da Silva

Luciano Fernandes

Lucimar Fraklin Soares De Siqueira

Lucinei Tuzi Casagrande Hilebrand

Lucivaldo Pereira De Castro

Luiz Fernando De Souza Alves

Manoel Messias Pereira Machado

Marcelo Cano

Marcelo Lopes Do Carmo

Marcelo Soares Konrad

Marcia Felix Scharf

Marco Afonso Campos Dos Santos

Marco Antonio Braga Caldas

Marcos Dos Santos Rabelo

Marcos Roberto Barreto

Margarete Pires Salviano

Maria Alice De Matos Da Silva

Maria Aparecida De Almeida

Maria Aparecida Lima Alencar

Maria Aparecida Medule

Maria Carlos Apelfeller

Maria Cristina Arellaro

Maria Gleide Silva Do Nascimento

Maria Gomes Da Silva

Maria Irani Teixeira Bomfim

Marileide Marcelino Da Silva

Marisa De Fatima Renner

Marisa Fernandes Cardoso

Matheus Dias Brasil

Matheus Fernandes Bomfim

Matheus Lima De Carvalho Lázaro

Michela Batista Lacerda

Miguel Candido Da Silva

Miguel Fernando Ritter

Moacir Jose Dos Santos

Moises Dos Anjos

Monica Murca Neris Sodre

Monica Taniyama De Barros

Nailze Aparecida Ribeiro Da Silva

Nair Gonçalves Martins

Nara Faustino De Menezes

Natalia Teixeira Fonseca

Neli Ferronato Pelle

Nelson Ferreira Da Costa

Nilia Paiva De Macedo

Nilma Laderda Alves

Nilvana Monteiro Furlanetti Ferreira Neto

Nubia Tania Paim Tavares Da Costa

Odiceia Andrade Campos

Orlando Bardelli Da Silva

Orlando Ribeiro Junior

Osmar Hilebrand

Osni Cavalheiro

Oswaldo De Souza Lopes Junior

Oziel Lara Dos Santos

Patricia Dos Santos Salles Pereira

Patricia Santos Jardim

Paulo Alves Padilha

Paulo Alvis Dos Santos

Paulo Augusto Bufarah

Paulo Cesar Rodrigues De Melo

Paulo Eduardo Vieira Martins

Pedro Henrique Gaudencio Da Silva

Polyana Correa Ribeiro

Raquel De Souza Lopes

Regina Aparecida Modesto

Reginaldo Carlo Begiato Garcia

Renata Maria Dias Pereira

Roberta Jersyka Oliveira Brasil Soares

Robinson Luiz Filemon Pinto Junior

Rodrigo De Freitas Moro Ramalho

Rodrigo De Oliveira Barbosa

Rodrigo Pereira Santiago

Rosana Maciel Gomes

Rosaneide Rodrigues Souza

Roseli Aparecida De Araujo

Rosely Pereira Monteiro

Rosemary Caetano De Freitas

Rosemeire Aparecida Morandi

Salete Costa Aparicio

Sandra Maria Menezes Chaves

Santa Da Silva

Saulo Pereira Da Silva

Sergio Amaral Resende

Silvia Cristina Nunes De Castro

Simone Aparecida Tosato Dias

Sipriano Alves De Oliveira

Sirlene De Souza Zanotti

Sonia Teresinha Possa

Suzana Da Rold

Telmo Alexandre Pereira De Oliveira Aparicio

Telmo Roberto Esmala

Terezinha Locateli

Thiago De Assis Mathar

Thiago Teles De Toledo

Tiago Dos Santos Ferreira

Tiago Mendes Romualdo

Tiago Renan Borges Pereira

Ueliton Guimaraes De Macedo

Ulisses Freddi

Valeria Gomes Martins Villela Bonillo

Valeria Rosa Da Silva Oenoki

Valquiria Mariza Dias Jahnke

Vancleia Lima De Oliveira

Vanderley De Almeida Cabral

Vanessa Harumi Takasaki

Vera Lucia Moraes Fernandes

Vitor Manoel De Jesus

Viviane De Jesus Camara

Viviane Dos Santos

Wagner De Oliveira

Watlila Socrates Soares Do Nascimento

Wellington Luiz Firmino

Willian Da Silva Lima