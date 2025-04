Governo do estado e Prefeitura de Londrina decretam luto oficial em memória a Papa Francisco

Ratinho Junior lamentou a morte e exaltou o legado de Jorge Mario Bergoglio, de 88 anos, dos quais os últimos 12 foram dedicados exclusivamente a liderar os rumos da Igreja Católica no mundo. Publicidade

"Papa Francisco foi um exemplo de humanidade, fé e sabedoria. Seus ensinamentos inspiraram o mundo. Teremos sempre na memória a imagem de alguém que trabalhou incansavelmente pela paz e união entre os povos", afirmou Ratinho Junior. O governador lembrou ainda a importância histórica de Francisco, que foi o primeiro jesuíta e o primeiro latino-americano a ocupar o maior cargo da Igreja Católica na história.

"A sua partida deixa um vazio no peito daqueles que defendem o bem ao próximo, a caridade, a compaixão e o amor. Vá em paz, Santo Papa. Os paranaenses jamais vão esquecer do seu legado, da sua saberia e do seu compromisso em fazer o bem. Os meus sentimentos à comunidade católica nesse momento de profunda dor", complementou.



Audiência



Em junho de 2022, Ratinho Junior se encontrou com o papa Francisco em uma audiência geral no Vaticano. Ele estava acompanhado da 1ª dama, Luciana Saito Massa, do arcebispo emérito de Maringá, dom Anuar Battisti, e de padres paranaenses. O governador entregou a ele uma homenagem com um símbolo do Estado.

"Foi um momento especial poder falar com a Sua Santidade, representando meu Estado e todos os paranaenses", afirmou Ratinho Junior à época.

O governador em exercício Darci Piana também lamentou a partida. "Jesuíta, papa Francisco marcou a história com sua simplicidade, humanidade e coragem de aproximar a Igreja das pessoas. Seu legado de amor, humildade e diálogo permanecerá vivo nos corações do mundo inteiro", afirmou. (Com AEN)



Nota de pesar