Governo do Estado promove 43 oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros

O Governo do Estado publicou nesta semana a promoção de 43 oficiais da Polícia Militar do Paraná (PMPR) e do Corpo de Bombeiros. Os decretos 4.476/23 e 4.477/23 foram assinados pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior na terça-feira (19).





A promoção na carreira é a mudança de classe para outra imediatamente superior. Ela ocorre pelos critérios de antiguidade e merecimento, e tem como objetivo valorizar as corporações, reconhecendo a dedicação e o trabalho dos profissionais de segurança do Paraná.

A ascensão profissional nos quadros da PMPR e do Corpo de Bombeiros leva em conta a graduação, a capacitação, o mérito e a experiência do servidor na atividade militar específica. Os oficiais promovidos foram indicados pelas Comissões de Promoções de Oficiais das corporações.





Entre os policiais militares, foram 37 oficiais promovidos: 15 deles a capitão, 12 a major, oito a tenente-coronel e dois a coronel. No Corpo de Bombeiros, são seis promoções, sendo duas a 1º tenente e uma para cada patente de capitão, major, tenente-coronel e coronel.





REFORÇO

Em 2023, foram formados mais de 2,4 mil policiais militares e 419 novos bombeiros. Também já foi autorizado um novo concurso público que prevê o preenchimento de 360 vagas. São 230 para a Polícia Militar e 130 para o Corpo de Bombeiros.