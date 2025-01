Governo do Japão oferece bolsas de estudo para brasileiros

Começou no dia 15 de janeiro e segue até 12 de fevereiro o prazo de inscrição para os brasileiros interessados em participar da seleção de bolsas de estudo oferecidas pelo governo do Japão, por meio do Ministério da Educação, Cultura, Esporte, Ciência e Tecnologia.





Essa seleção é dirigida para as modalidades de “Treinamento para Professores” e “Cultura e Língua Japonesa”. Anualmente, o governo japonês oferece seis modalidades de bolsas de estudo, com o intuito de recrutar intercambistas estrangeiros para estudarem em instituições de ensino do Japão.

O objetivo é contribuir com o desenvolvimento dos países dos intercambistas e que esses estudantes possam atuar como "pontes" entre Japão e o país de origem dos estudantes.





Os requisitos específicos para participar da seleção e o cronograma do programa pode ser consultado no site do Consulado Geral do Japão em Curitiba. Os candidatos aprovados partirão para o Japão em setembro, para participar de programas específicos oferecidos pelas universidades japonesas.





Os benefícios das bolsas são: passagem de ida e volta do Japão; isenção das taxas de matrículas e mensalidades, bolsa mensal (para pagamento dos custos de vida que varia entre Y$117.000,00 à Y$ 143.000,00).





