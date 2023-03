Governo federal busca solução para o Flores do Campo

O Governo Federal trata como prioridade a retomada dos projetos inacabados do programa Minha Casa, Minha Vida, relançado no mês passado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas há um desafio a ser enfrentado que vai além do avanço das obras.





Um levantamento feito pelo Ministério das Cidades apontou que 36% das 82.722 unidades inconclusas estão ocupadas por invasores, o correspondente a 29.846 unidades.

Um dos empreendimentos habitacionais nessa condição é o Residencial Flores do Campo, na Gleba Primavera (zona norte), que antes de ser entregue foi ocupado, em 2016. A Caixa Econômica Federal, financiadora do projeto, tenta desde então a reintegração de posse.





A Cohab-LD (Companhia Habitacional de Londrina) também atua junto ao Ministério das Cidades para tentar encontrar uma solução para a situação do Flores do Campo.

Em fevereiro, o presidente da companhia, Bruno Ubiratan, esteve em Brasília para um encontro com o ministro da pasta, Jader Filho, que incluiu o residencial na pauta da reunião.





Orçado em R$ 82,8 milhões ao ser anunciado, o Flores do Campo foi projetado para ter 1.218 unidades, entre casas geminadas, isoladas, sobrepostas e apartamentos, com área útil entre 39,44 e 41,56 metros quadrados.

A maior parte dos recursos para a execução das obras, R$ 77,9 milhões, seria proveniente do FAR (Fundo de Arrendamento Residencial).





A ordem de serviço para construção do empreendimento foi assinada em agosto de 2013, com previsão de entrega oficial em janeiro de 2015. Durante a execução, no entanto, a obra foi interrompida por várias vezes por falta de pagamento à empreiteira responsável, que faliu e o projeto ficou inacabado.





Em outubro de 2016, o residencial foi ocupado e em 2021, a estimativa era de que mais de 500 famílias viviam irregularmente no local. Desde a ocupação, a Caixa move uma ação de reintegração de posse na 1ª Vara da Justiça Federal em Londrina e quase sete anos depois, ainda aguarda uma decisão judicial.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: