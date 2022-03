Governo libera recursos a hospitais de Jandaia do Sul e Colorado

O Governo do Estado liberou neste sábado (05) R$ 855 mil em equipamentos, por meio de convênios, aos hospitais Nossa Senhora de Fátima, em Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí, e Santa Clara, em Colorado, na região Noroeste.

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, que visitou as unidades para autorizar a liberação, disse que cada investimento realizado é um avanço na regionalização da saúde. “A orientação do governador Ratinho Junior é para ampliar o acesso e levar o atendimento para mais perto das pessoas", afirmou.

Para Jandaia do Sul, o repasse financeiro, no valor de R$ 522.500,00, é destinado à aquisição de um arco cirúrgico digital com pacote vascular.





“Essa é uma gestão que não trabalha somente para Curitiba, mas para todo o Paraná. Agradeço ao nosso governador Ratinho Junior e ao secretário Beto Preto por esse investimento que nos ajuda a transformar vidas” afirmou o prefeito de Jandaia do Sul, Lauro de Souza.







SANTA CLARA

Já em Colorado, os investimentos serão de R$ 300 mil para reforçar o maquinário operacional da unidade.



"Esse é um hospital de grande importância para a região e que reafirma o compromisso municipalista do governo”, afirmou o secretário. “Não há investimento que não é sentido. Ele está nas paredes, nos pisos, na equipe médica, nos equipamentos, nas ampliações e principalmente no atendimento que chega até o paranaense mais simples”.







A indicação da emenda é autoria do deputado estadual Homero Marchese. Além dos prefeitos e autoridades da região, também esteve presente na cerimônia o deputado estadual Soldado Adriano.

Ambos os hospitais também atenderam pacientes com Covid-19, recebendo recursos e equipamentos do Tesouro do Estado nas UTIs e enfermarias.