Grupamento da guarda municipal de Arapongas resgata tamanduá-mirim dentro de empresa

Um tamanduá-mirim foi localizado dentro de uma empresa próxima ao antigo pedágio de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina). De acordo com o GDA (Grupamento de Defesa Ambiental) da Guarda Municipal , o animal silvestre estava escondido atrás de um carretel/bobina de madeira.

A equipe do GDA fez a captura segura do animal, que foi encaminhado a uma área de vegetação nativa, adequada ao habitat natural dele.

O GDA reforça a importância de a população não tentar capturar ou afastar animais silvestres por conta própria. A recomendação é que que, diante de situações semelhantes, as pessoas entrem em contato com os órgãos ambientais para receber orientações e, se necessário, permitir a atuação das equipes especializadas. Os telefones são (43) 3902-1194 / 3902-1196 (Seaspma) e 153 (Guarda Municipal).





