Grupo promove em Londrina palestra sobre prevenção ao alcoolismo e drogas

Para marcar o Dia Nacional de Combate às Drogas e ao Alcoolismo, celebrado dia 20 de fevereiro, o Grupo de Apoio Amor-Exigente de Londrina promove neste sábado (15), das 14h às 17h, a palestra “Álcool e outras Drogas: tratar é conscientizar!", com o psicólogo José Carlos da Silva Camargo.







O objetivo é promover reflexões e discussões acerca da importância do tratamento da dependência de drogas em famílias que sofrem com este problema.





“Quanto mais se deixa passar despercebida, a dependência química vai comprometendo não só a saúde mental do usuário, mas suas relações pessoais, profissionais e familiares. Por isso, a importância de sensibilizar as pessoas em tempo de tomarem atitudes que poderão elevar a qualidade de vida e trazer mais saúde física, mental e emocional, a todos os envolvidos direta ou indiretamente com esta doença”, destacou a coordenadora local do programa, Rejane Moraski Zanetti, por meio das redes sociais.







