Guarda Municipal prende em flagrante suspeita por tentativa de furto em CMEI

A Secretaria Municipal de Defesa Social, por meio da Guarda Municipal (GM) de Londrina, divulga o balanço das principais ocorrências e atendimentos prestados pelas equipes da instituição durante o final de semana.





A central de videomonitoramento da GM flagrou, por volta das 4h30 desta segunda-feira (16), uma pessoa no interior do Centro Municipal de Educação Infantil Durvalina Pereira Oliveira de Assis, localizada na zona leste, tentando furtar a fiação do medidor de energia. Imediatamente, as equipes do setor operacional foram acionadas, tendo rapidamente chegado ao local e encontrado uma mulher com alguns materiais elétricos nas mãos. Diante dos fatos, ela recebeu voz de prisão e foi encaminhada para central de flagrantes.

Publicidade

Publicidade





Tráfico de drogas – Na noite da última sexta-feira (13), por volta das 21h, a central da GM foi acionada para verificar uma denúncia de tráfico de drogas na Concha Acústica, região central. Ao chegar no local, a equipe da Guarda Municipal abordou o suspeito com as características informadas pelo denunciante e localizou 16 pedras de crack e R$ 15,00 com o adolescente.







Publicidade

Diante do fato, os guardas municipais acionaram o conselho tutelar, deram voz de apreensão ao rapaz e o encaminharam para a central de flagrantes da Polícia Civil. A mãe do adolescente compareceu à delegacia para acompanhar o procedimento.





Patrulha Maria da Penha – Na manhã do último sábado (14), a Guarda Municipal foi chamada para atender uma denúncia de descumprimento de medida protetiva em uma residência localizada no Jardim San Izidro, região leste. A vítima informou à central de emergência 153 que o agressor havia tocado a campainha por diversas vezes e que ainda teria insistido para entrar na casa.

Publicidade





Imediatamente, a equipe que realiza patrulhamento pela região foi acionada e, ao chegar no local, não conseguiu encontrar o suspeito. Os guardas orientaram a vítima para que ligasse novamente caso o homem retornasse. Após cerca de 30 minutos, ela fez uma nova ligação e a equipe voltou ao endereço, conseguindo localizar o suspeito. Por conta do flagrante do descumprimento da ordem judicial, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para delegacia de plantão, para que a autoridade policial pudesse avaliar o caso.





A GM foi acionada para atender outra denúncia de descumprimento de medida protetiva no início da tarde de sábado (14), em uma residência localizada na zona oeste da cidade, no Jardim Nova Olinda. A vítima informou que o suspeito estava parado em frente a sua residência.





A central de emergência da GM encaminhou a equipe que faz rondas preventivas pela área para atender ao chamado. No local, os guardas conseguiram localizar o suspeito. Na sequência, os agentes deram voz de abordagem, e após a constatação do descumprimento da ordem judicial, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para central de flagrantes.





Demais serviços – As equipes da Guarda Municipal realizam diariamente rondas preventivas pelas praças públicas, áreas de lazer, unidades de ensino e unidades de saúde, entre outros prédios da Prefeitura. Denúncias podem ser feitas para o telefone 153 ou pelo aplicativo 153 Cidadão.