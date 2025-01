Helicóptero cai na Grande São Paulo e deixa duas pessoas mortas

As equipes conseguiram acessar os destroços da aeronave e encontraram o homem e a mulher, mas os dois já estavam mortos, de acordo com a concessionária Autoban, que também participa das equipes de resgate.

Fim de semana será de tempo instável com chuvas em Londrina e na região

Polícia Federal apreende em Tamarana carro carregado com cigarros contrabandeados

Seis suspeitos de uma quadrilha de roubos são mortos em confronto com a polícia no Paraná

O piloto da aeronave foi encontrado consciente e resgatado pouco antes das 7h, desta sexta-feira (17). A filha do casal foi localizada pelas equipes de resgate por volta das 7h15. Ela também está bem. Os dois estavam na mata, longe do helicóptero.

Um helicóptero caiu em Caieiras, na Grande São Paulo, na noite desta quinta-feira (16), em área de mata fechada. Além do piloto, três pessoas estavam a bordo, sendo um casal e a filha.

Mais de 600 pessoas morreram em acidentes em rodovias federais no Paraná em 2024

Mais de 600 pessoas morreram em acidentes em rodovias federais no Paraná em 2024





Segundo o Corpo de Bombeiros, a aeronave caiu por volta das 23h28 desta quinta-feira (16), porém só foi encontrada às 6h15 desta sexta, pelo helicóptero Águia da Polícia Militar. A aeronave teria perdido o sinal de GPS por volta das 20h. Chovia no momento do acidente.





Publicidade

Há pouco mais de 2 quilômetros de congestionamento no trecho próximo a Caieiras. Apenas uma faixa está liberada no local.





Segundo informações dos Bombeiros, o helicóptero decolou do Jaguaré, na zona oeste, e tinha como destino a cidade de Americana -a 141 km de São Paulo, na região de Campinas.





O acidente aconteceu na região do Morro do Tico-Tico. As buscas pelos passageiros desaparecidos continuam em meio à previsão de chuva para a região.