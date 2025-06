Homem abandona arma e drogas durante fuga da PM em Arapongas

Uma arma de fogo e porções de drogas foram apreendidas na tarde de domingo (22) no bairro Flamingos, em Arapongas, após um suspeito fugir da Polícia Militar durante patrulhamento. O caso foi registrado por volta das 13h30, na Rua Jacuguaçu.





De acordo com a PM, uma equipe da ROTAM patrulhava a região quando um homem, que andava de bicicleta, demonstrou nervosismo ao ver a viatura e fugiu em alta velocidade. Durante a fuga, o suspeito arremessou uma sacola em direção a uma residência e conseguiu escapar, entrando em uma viela próxima à quadra esportiva Matheus Romera.





Com apoio de outras equipes da PM, os policiais localizaram a sacola no quintal da casa onde ela havia sido arremessada. O morador permitiu a entrada das equipes e acompanhou toda a ação. No interior da sacola, foram encontrados uma pistola calibre 9mm da marca Canik, modelo Mod. 2, com duas munições intactas, além de nove porções de substância análoga à cocaína.





Todo o material apreendido foi encaminhado à 22ª Subdivisão Policial de Arapongas. O morador da casa foi ouvido como testemunha e se colocou à disposição da polícia para esclarecimentos. O suspeito que fugiu ainda não foi localizado.