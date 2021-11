Homem atira em comparsa durante assalto a posto em Londrina

Um assaltante atirou em seu próprio comparsa por volta das 5h desta quinta-feira (4) durante roubo a um posto de combustíveis da avenida Saul Elkind, zona norte de Londrina. O atingido morreu ainda nesta manhã, informou a polícia.



De acordo com informações de testemunhas à PM (Polícia Militar), os dois criminosos chegaram em uma motocicleta e anunciaram o assalto quando o frentista ainda abria o estabelecimento. Um deles aproximou-se do funcionário e entrou em luta corporal com ele.

O outro acusado tentando intervir, efetuou um disparo de arma que veio a atingir a cabeça de seu companheiro de crime.





Conforme a polícia, o ferido caiu ao solo, mas o atirador não prestou socorro a ele e ainda concluiu o assalto, levando o dinheiro do frentista, fugindo posteriormente.

O frentista não ficou ferido e foi levado à delegacia policial para ser ouvido.







Mesmo com buscas da PM (Polícia Militar), o autor do disparo não foi localizado e identificado.





O alvejado, também sem identificação, foi socorrido pelo Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência).e encaminhado em estado grave ao Hospital Evangélico de Londrina sob escolta policial. O comunicado de sua morte veio às 8h09 pela PM.