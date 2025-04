Homem com mandado de prisão morre em confronto com a PM em Londrina

Um homem com um mandado de prisão em aberto foi morto em confronto com a PM (Polícia Militar) na tarde de sexta-feira (11), no Conjunto Violim, zona norte de Londrina.





Segundo a PM, a equipe da Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel) tentou abordar um veículo Peugeot 207 após receber informações sobre o suspeito. O condutor não obedeceu à ordem de parada e, durante a fuga, apontou uma arma contra os policiais, o que resultou em troca de tiros.

O homem foi atingido e morreu no local. Contra ele, havia um mandado de prisão expedido, com pena de 26 anos a cumprir.





Com o suspeito, a polícia apreendeu uma pistola GLOCK G26 calibre 9x19mm carregada, um carregador sobressalente municiado, um celular e o carro utilizado na tentativa de fuga. As providências legais foram adotadas no local do confronto.