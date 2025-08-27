Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Norte Pioneiro

Homem condenado a mais de 18 anos por estupro de vulnerável é preso em Andirá

Redação Bonde com Polícia Civil
27 ago 2025 às 18:29

Compartilhar notícia

Foto: Divulgação/Polícia Civil
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Um homem de 41 anos condenado pelo crime de estupro de vulnerável foi preso nesta quarta-feira (27) em Andirá (Norte Pioneiro).


Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade

Segundo o delegado da Polícia Civil Gabriel Caldeira, o homem possuia um mandado de prisão em aberto expedido pela Vara Criminal da Comarca de Andirá, que o condenou a 18 anos, 7 meses e 3 dias de reclusão em regime fechado. 


O homem foi capturado e encaminhado ao sistema penitenciário. 


Publicidade

BONDE NAS REDES SOCIAIS


Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp


Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.

Andirá Norte Pioneiro Estupro de vulnerável condenado preso
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas