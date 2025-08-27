Homem condenado a mais de 18 anos por estupro de vulnerável é preso em Andirá

Um homem de 41 anos condenado pelo crime de estupro de vulnerável foi preso nesta quarta-feira (27) em Andirá (Norte Pioneiro).





Segundo o delegado da Polícia Civil Gabriel Caldeira, o homem possuia um mandado de prisão em aberto expedido pela Vara Criminal da Comarca de Andirá, que o condenou a 18 anos, 7 meses e 3 dias de reclusão em regime fechado.





O homem foi capturado e encaminhado ao sistema penitenciário.







