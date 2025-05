Homem corta cabelos de ex-companheira, a esfaqueia na cabeça e se entrega à polícia em Jandaia do Sul

Um homem de 29 anos foi preso em flagrante após agredir a ex-companheira e o proprietário de uma residência com uma faca, na noite de quarta-feira (14), em Jandaia do Sul, no Norte do Paraná.





A Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência e, ao chegar ao local, encontrou o agressor saindo de uma casa e se entregando espontaneamente. O homem confessou ter esfaqueado sua convivente e o dono da casa.

A vítima feminina, de 30 anos, foi encontrada por populares caída na calçada com uma lesão grave na parte posterior da cabeça, causada por um golpe de faca.





A mulher estava ensanguentada e com os cabelos cortados, sendo prontamente atendida pela Defesa Civil antes de ser encaminhada ao Hospital Nossa Senhora de Fátima.

Dentro da residência, a equipe encontrou uma segunda vítima, um homem de 58 anos, que havia fugido pelos fundos da casa após ser agredido.





O homem foi encontrado caído na calçada, sendo socorrido pela Defesa Civil e encaminhado ao hospital. A cena no interior da residência era de extrema violência, com sangue espalhado por vários cômodos.





De acordo com relatos de populares, o agressor havia consumido bebidas alcoólicas em um bar antes do ataque, e a agressão ocorreu após uma cobrança de dívida.





Após o crime, o autor se entregou à polícia, sendo conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais. A vítima feminina revelou à equipe que o relacionamento com o agressor havia terminado no mesmo dia.