Homem de 59 anos morre em acidente com trator em Prudentópolis

Na manhã desta quarta-feira (8), por volta das 8h30, uma equipe da PM (Polícia Militar) se deslocou até Lajeado Raso, no interior de Prudentópolis, no Sul do Paraná, para averiguar a morte de um homem.





A solicitante, uma senhora de 53 anos, relatou que trabalhava em um terreno de cultivo de pastagem com seu marido, de 59 anos, quando ocorreu um acidente.







O local em que estavam era acidentado e a vítima manobrava um trator engatado em uma carreta quando o veículo deslizou e tombou, comprimindo o condutor.

A mulher afirmou que estava próxima ao acidente e imediatamente foi ao veículo e o desligou. Além disso, disse que verificou que seu marido estava inconsciente e que não dispunha de nenhum outro meio de condução no local.





Assim, segundo seu relato, a mulher teve que se deslocar a pé até a casa do primeiro morador vizinho (a aproximadamente cinco quilômetros do local do acidente) para que fosse acionado socorro do posto de saúde de ligação.





Conforme a versão da solicitante, a equipe de saúde do PS (Pronto-Socorro), por ligação, verificou que a vitima estava em óbito, acionando, dessa forma, os demais órgãos.





No local, estiveram presentes equipmes do IML (Instituto Médico Legal), da PM e da PC (Polícia Civil). Após procedimentos da polícia científica, a vitima foi removida do local e encaminhada para o IML de Guarapuava (PR).