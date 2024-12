Homem denunciado por abusar sexualmente e causar a morte de uma criança de três anos no Paraná é condenado

O Tribunal do Júri de Cianorte, no Noroeste do Paraná, condenou nesta terça-feira (3) a 62 anos e seis meses de prisão, um homem denunciado pelo Ministério Público do Paraná pelos crimes de estupro de vulnerável e homicídio qualificado, ocorridos no dia 25 de março de 2021. A vítima era enteado do acusado e tinha apenas três anos de idade na época dos fatos.





De acordo com as apurações do caso, os crimes ocorreram quando a vítima estava sob os cuidados e responsabilidade do acusado, enquanto a mãe da criança, que na época mantinha um relacionamento com o agora condenado, havia saído para trabalhar.

O denunciado abusou sexualmente do enteado, constrangendo-o a praticar atos libidinosos que lhe causaram graves ferimentos em suas partes íntimas. Após os abusos, ele praticou o crime de homicídio ao agredir a vítima, causando-lhe diversas lesões e forte hemorragia interna, que a levaram à morte.