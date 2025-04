Homem é condenado a mais de 17 anos de prisão por tentativa de feminicídio em Primeiro de Maio

O Tribunal do Júri de Primeiro de Maio (Região Metropolitana de Londrina) condenou a 17 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão um homem de 38 anos denunciado por tentativa de feminicídio. O crime ocorreu em 1º de janeiro de 2024.





A denúncia do MPPR (Ministério Público do Paraná) descreve que o criminoso, a vítima e uma terceira pessoa estavam num veículo conduzido pela vítima. A mulher tinha medida protetiva contra o homem, que havia descumprido a proibição de se aproximar dela – ele pediu uma carona a ela, que aceitou e por isso permitiu que ele entrasse no automóvel.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Após ela pedir a ele que saísse do carro, o que gerou uma discussão entre eles, a mulher estacionou o veículo na rua, e o réu, que estava no banco de trás, atacou-a com uma faca. A outra pessoa que estava no carro, também uma mulher, conseguiu socorrer a vítima, evitando que ela morresse em função dos muitos golpes recebidos.





No julgamento, o Conselho de Sentença acolheu as teses do Ministério Público, considerando a tentativa de homicídio qualificada por motivo fútil, uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, emprego de meio cruel e feminicídio. Ele foi condenado ainda ao pagamento de R$ 20 mil à vítima como indenização pelos danos causados.





O réu mora atualmente no Mato Grosso do Sul e acompanhou a sessão virtualmente. Com a condenação, foi emitido o mandado de prisão, para início imediato de cumprimento da pena, sem o direito de recorrer em liberdade.