Homem é detido pela Polícia Ambiental por pescar peixe dourado no rio Ivaí

Um homem foi detido pela Polícia Ambiental com quatro peixes dourados pescados no Rio Ivaí, neste sábado, no distrito de Porto Espanhol, em Rio Branco do Ivaí. Os policiais chegaram até ele após denúncia anônima recebida pelo telefone 181, informando sobre a prática de pesca proibida no rio Ivaí, com a intenção de comercializar os pescados.







No local, os policiais encontraram um freezer contendo quatro peixes dourados, totalizando 13,955 kg. De acordo com a Lei Estadual nº 19789/2018, que proíbe a pesca, o transporte e o armazenamento do da espécie, o material foi apreendido e o responsável pela prática foi detido e encaminhado para a Polícia Civil em Faxinal.







Além dos peixes, foram apreendidas 310 metros de redes e três tarrafas localizadas nas proximidades da barranca do rio Ivaí, área de preservação ambiental. A operação resultou em um AIA (Auto de Infração Ambiental) no valor de R$ 1.480,00.