Homem é detido por festa para adolescentes com bebidas alcoólicas em Londrina

A Polícia Militar e o Conselho Tutelar desbarataram uma festa com cerca de 200 pessoas, sendo a maioria menores de idade, com livre consumo de bebida alcoólica, na rua Subtenente Júlio de Souza, no bairro rural de Heimtal, em Londrina.





Além de garrafas de bebidas destiladas, uma faca e um facão foram apreendidos.

De acordo com informações da PM, o Conselho Tutelar fez contato com os pais dos adolescentes, que foram liberados. O proprietário do local foi encaminhado para a Polícia Civil por fornecer bebidas alcoólicas para adolescentes.