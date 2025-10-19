Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Violência Doméstica

Homem é preso por agredir familiares e matar gato de estimação em Sabaúdia

Redação Bonde com PM
19 out 2025 às 11:57

Compartilhar notícia

Freepik
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Um homem foi preso no início da tarde deste sábado (18), no Centro de Sabaúdia (Região Metropolitana de Londrina), após agredir a irmã e o pai e matar um gato de estimação da família. 


Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade

A vítima, que acionou a PM (Polícia Militar), relatou à equipe que o irmão chegou em casa embriagado, discutiu com o pai e tentou agredi-la, causando escoriações leves em seu antebraço. Segundo o boletim policial, ele também teria matado um gato de estimação e ameaçado a irmã na presença dos policiais.

Cadastre-se em nossa newsletter


Durante a abordagem, o homem teria apresentado comportamento agressivo e resistido à prisão. De acordo com a PM, mesmo dentro da viatura ele continuou agitado, desferindo chutes e cabeçadas.

Após atendimento médico à vítima, o homem foi encaminhado à 22ª Subdivisão Policial de Arapongas para os procedimentos cabíveis.

Sabáudia Violência doméstica Agressão Agressão a animais
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas