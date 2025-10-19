Homem é preso por agredir familiares e matar gato de estimação em Sabaúdia

Um homem foi preso no início da tarde deste sábado (18), no Centro de Sabaúdia (Região Metropolitana de Londrina), após agredir a irmã e o pai e matar um gato de estimação da família.





A vítima, que acionou a PM (Polícia Militar), relatou à equipe que o irmão chegou em casa embriagado, discutiu com o pai e tentou agredi-la, causando escoriações leves em seu antebraço. Segundo o boletim policial, ele também teria matado um gato de estimação e ameaçado a irmã na presença dos policiais.

Durante a abordagem, o homem teria apresentado comportamento agressivo e resistido à prisão. De acordo com a PM, mesmo dentro da viatura ele continuou agitado, desferindo chutes e cabeçadas.



Após atendimento médico à vítima, o homem foi encaminhado à 22ª Subdivisão Policial de Arapongas para os procedimentos cabíveis.