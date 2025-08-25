Pesquisar

Tentativa de homicídio

Homem é preso após esfaquear vítima em briga em 'boca de fumo' Londrina

Redação Bonde
25 ago 2025 às 13:13

Arquivo Folha
Um homem de 50 anos foi preso por volta de 3h45 do sábado (23), no Jardim Franciscato, na Zona Sul de Londrina, por suspeita de esfaquear outro homem, de 38 anos. 


Segundo o boletim de ocorrência registrado pela PM (Polícia Militar), a vítima foi atacada por um grupo de pessoas em um local conhecido pela prática de tráfico de drogas - pontos vulgamente conhecidos como "boca de fumo". O homem de 38 anos, que estaria no endereço para adquirir entorpecentes, acabou sendo golpeado cerca de cinco vezes com faca nas regiões do dorso, ombro e pescoço.

Durante a ação, a equipe policial conseguiu conter o agressor, que foi preso em flagrante. Duas facas utilizadas no crime foram apreendidas. 


A vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico. O suspeito e as armas foram levados à Central de Flagrantes.

