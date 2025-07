Homem é preso após tirar fotos de adolescente dentro de ônibus em Londrina

Um homem foi preso em flagrante nesta quarta-feira (2) após ser flagrado tirando fotos de partes íntimas de uma adolescente dentro de um ônibus do transporte coletivo de Londrina. O caso aconteceu na linha 311 (Carnacialli), enquanto o veículo circulava pela Rua Sidrak Silva Filho, na zona oeste de Londrina.





Segundo a Polícia Militar, o motorista do coletivo acionou a equipe após ser informado por passageiros de que um homem estaria fotografando uma menor de idade. Testemunhas relataram que o suspeito se posicionou atrás da jovem e registrou imagens dela sem consentimento.

Abordado no local, o homem negou as acusações e entregou voluntariamente o aparelho celular aos policiais. No entanto, ao verificarem a lixeira do telefone, os agentes localizaram imagens capturadas dentro do ônibus. Pelas roupas, foi possível confirmar que a vítima era a adolescente mencionada pelos passageiros.





O suspeito foi detido e encaminhado para a Polícia Civil, assim como fotos da vítima e testemunhas do caso. O celular foi apreendido par passar por perícia.