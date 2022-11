Homem é preso em flagrante tentando invadir novamente loja das motoserras da Sergipe

Durante patrulhamento na Rua Sergipe no Centro de Londrina na noite dessa segunda-feira (7), policiais militares visualizam uma movimentação suspeita de um indivíduo em frente de uma loja de ferramentas e de assistência técnica e evitaram um novo furto contra o estabelecimento. A loja foi furtada pela 'gang da marcha ré' que levou três motoserras no final de outubro.





Segundo a PM, a equipe procedeu abordagem com intuito de inibir qualquer situação delituosa do homem. Na ocorrência anterior dois indivíduos que estavam no veículo VW/Santana de cor prata estouraram a porta da loja e realizaram o furto de três motoserras. Um deles foi preso posteriormente, as ferramentas recuperadas e outros objetos ilícitos apreendidos na cidade de Tamarana.

Publicidade





Leia mais: PM recupera três motosserras furtadas em Londrina e prende segundo suspeito





As imagens da abordagem de ontem à noite foram cedidas pelos comerciantes, que agradecem o esforço do trabalho realizado pela Polícia Militar para evitar um novo prejuízo ao lojista.