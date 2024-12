Homem é preso em Londrina após assassinar a ex-sogra e portar arma ilegal

A PM (Polícia Militar) prendeu um homem suspeito de matar a ex-sogra na região da Perobinha, zona norte de Londrina, na noite deste sábado (30). Ele foi detido na Rua Jacarezinho, no Parque das Indústrias (zona sul) e confessou o crime à Polícia Civil.





Após um alerta do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) sobre o feminicídio, as buscasforam intensificadas e uma equipe conseguiu interceptar uma motocicleta com as mesmas características descritas na denúncia. Durante a abordagem, foi confirmado que o indivíduo detido era o suspeito pelo feminicídio e estava portando a arma utilizada no crime. A prisão foi efetuada e a arma de fogo, além de cinco munições intactas e uma munição deflagrada, foram apreendidas.

O suspeito foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e feminicídio, sendo encaminhado à Polícia Civil, onde assumiu a autoria do disparo que vitimou a mulher. Segundo o autor confesso, ele teria ido à casa da ex-mulher para buscar seu veículo, mas, ainda de acordo com a versão dada na delegacia, sua sogra teria pulado em cima dele, levando-o a efetuar o disparo.







Ele ainda afirmou que é retirante de leite e, por andar no meio do mato com o gado, anda sempre armado para se defender.





(Atualizado às 13h50)