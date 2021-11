Homem é preso por agressão a vítima de 56 anos em Maringá

Um homem de 38 anos foi detido neste domingo (31) em Maringá (Noroeste) suspeito de agredir outro homem de 56 anos, que ficou gravemente ferido.

A vítima, que foi atendida pelo médico do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sofreu hemorragia na base do crânio, fratura de costela com hemorragia e estava com a região ao redor dos olhos sangrando.



Um indivíduo que mora na mesma residência que o agredido relatou à PM (Polícia Militar) que encontrou a vítima caída no banheiro. No local, segundo o depoimento, estava uma pessoa que fugiu após avistar a testemunha.





O Corpo de Bombeiros foi chamado para atendimento. De acordo com a PM, mesmo com intensas lesões, o homem confirmou quem seria seu agressor.

Populares ainda relataram que o suspeito estaria próximo ao local, escondendo-se e trajando shorts, camisa e boné pretos. A polícia informou ter encontrado um homem com as mesmas características informadas na BR-376.





Ele confessou a autoria do crime e detalhou que ambos teriam consumido bebida alcoólica e se desentendido. Em dado momento, ele teria desferido contra a vítima vários golpes de caibro, estrutura de madeira usada na montagem de telhados.





Conforme o relato, ele fugiu do local após avistar alguém chegando.





A PM informou que o detido ainda foi encaminhado ao hospital para ser medicado pois estava agitado e com lesões superficiais devido à briga.