Homem é preso por descumprir medida protetiva na rodoviária de Londrina

Um homem de 54 anos foi preso em flagrante na noite desta quarta-feira (2) após ameaçar a ex-companheira no Terminal Rodoviário de Londrina. A vítima possui uma medida protetiva de urgência contra o agressor, expedida pela Justiça de Foz do Iguaçu.





A Polícia Militar foi acionada por volta das 19h39 com a denúncia de que um homem estaria ameaçando uma pessoa no local. No entanto, ao chegar, os policiais constataram que a vítima era uma mulher, e que o autor das ameaças era seu ex-namorado, que não poderia se aproximar dela por decisão judicial.

Diante do flagrante descumprimento da medida protetiva, o homem foi detido e encaminhado à carceragem sob responsabilidade do Deppen (Departamento de Polícia Penal).