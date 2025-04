Homem é preso por desrespeitar medidas protetivas em Londrina

A Delegacia da Mulher de Londrina prendeu um homem de 37 anos na tarde de terça-feira (9), na zona norte, por descumprimento de medidas protetivas de urgência. A prisão preventiva foi efetuada por agentes de Polícia Judiciária após decisão do Poder Judiciário.





De acordo com a investigação, o homem, que é ex-namorado da vítima, vinha desrespeitando as medidas protetivas desde que foram solicitadas por ela, no fim de janeiro deste ano. A mulher relatou que o ex-companheiro não aceitava o fim do relacionamento e passou a persegui-la, inclusive comparecendo ao seu local de trabalho, com o objetivo de prejudicá-la.

Mesmo após ser notificado judicialmente sobre a decisão, o homem continuou enviando mensagens ofensivas à vítima. No início de abril, o Ministério Público recebeu novas denúncias de que ele seguia descumprindo as ordens judiciais, com envio de ameaças e ofensas, além de novas tentativas de intimidação no ambiente de trabalho da vítima.





O Ministério Público solicitou, então, a prisão preventiva do investigado, o que foi acatado pela Justiça. Após o cumprimento do mandado e de passar por interrogarório, o homem foi encaminhado ao DEppen (Departamento de Polícia Penal) do Paraná, onde permanece à disposição da Justiça.