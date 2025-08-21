Homem é preso por estupro de vulnerável na Zona Norte de Londrina

Um homem com mandado de prisão em aberto por estupro de vulnerável, foi identificado e preso na manhã desta quinta-feira (21) no Jd. Viena (Zona Norte de Londrina).





De acordo com a PM (Polícia Militar), uma denúncia anônima indicou o endereço onde o suspeito estaria, o que motivou o deslocamento da equipe policial.



Após checagem dos dados, foi confirmado que havia contra ele um mandado expedido pelo 1° Juizado de Violência Doméstica e Familiar e pela Vara de Crimes contra Crianças, Adolescentes e Idosos.

O suspeito foi detido e encaminhado ao CITL (Centro Integrado de Triagem de Londrina) do Depen/PR.





