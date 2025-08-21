Pesquisar

Homem é preso por estupro de vulnerável na Zona Norte de Londrina

Redação Bonde com PM
21 ago 2025 às 15:20

Arquivo Folha
Um homem com mandado de prisão em aberto por estupro de vulnerável, foi identificado e preso na manhã desta quinta-feira (21) no Jd. Viena (Zona Norte de Londrina). 


De acordo com a PM (Polícia Militar), uma denúncia anônima indicou o endereço onde o suspeito estaria, o que motivou o deslocamento da equipe policial. 

Após checagem dos dados, foi confirmado que havia contra ele um mandado expedido pelo 1° Juizado de Violência Doméstica e Familiar e pela Vara de Crimes contra Crianças, Adolescentes e Idosos.

O suspeito foi detido e encaminhado ao CITL (Centro Integrado de Triagem de Londrina) do Depen/PR.

Estupro de vulnerável preso Zona norte Londrina
