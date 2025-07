Homem é preso por omissão de socorro e desacato em Nova Londrina

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu em flagrante um homem de 31 anos pela prática dos crimes de omissão de socorro e desacato em Nova Londrina (Noroeste). A ação aconteceu na quinta-feira (10), e só foi divulgada agora.





A equipe foi acionada após a chegada de um paciente em óbito a um Centro Terapêutico localizado no município. Conforme informações da PCPR, o homem realizava o transporte do paciente, que já apresentava sinais de comprometimento de saúde, e teria deixado de prestar a devida assistência ao longo do trajeto.

O corpo foi removido do veículo antes da chegada da equipe policial, contrariando os protocolos e prejudicando a preservação da cena.

De acordo com a delegada da PCPR Anielen Matias, durante a abordagem, ele desacatou uma policial civil com palavras ofensivas e atitude desrespeitosa diante de testemunhas e agentes públicos.

Diante dos fatos, foram lavrados os procedimentos legais cabíveis, com a comunicação imediata ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, além do devido indiciamento do investigado.





“Nessa situação a omissão de socorro teve a causa morte, de modo que a pena é triplicada”, afirmou a delegada.

O suspeito foi encaminhado ao sistema penitenciário.

