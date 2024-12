Homem é preso por suspeita de incêndio, lesão corporal e ameaça contra companheira no PR

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu preventivamente, neste domingo (29), um homem de 43 anos suspeito de crimes relacionados à violência doméstica e familiar. A prisão foi feita no bairro Vila Garcia, em Paranaguá, no litoral do estado.





Ele é investigado por uma série de crimes ocorridos nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro de 2024, em Pontal do Paraná, também no litoral, incluindo incêndio, descumprimento de medida protetiva, lesão corporal e ameaça.

No dia 30 de novembro, o suspeito teria invadido o quintal da residência onde a vítima estava, proferido ameaças de morte e a agredido fisicamente. No dia seguinte, a casa onde a vítima havia passado a noite foi incendiada.





“A vítima possuía medida protetiva contra o autor, que foi desrespeitada em ambos os episódios. Diante dos fatos, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do homem, que foi expedida pela Justiça”, explica o delegado Pedro Dini.

A prisão foi cumprida por policiais civis que atuam no Verão Maior Paraná, na Delegacia de Matinhos.





“A PCPR reforça o compromisso da instituição em proteger as vítimas de violência, garantindo segurança e tranquilidade, especialmente em casos de reincidência e descumprimento de medidas protetivas”, destaca a delegada Taís Melo.





O suspeito foi encaminhado ao sistema penitenciário.