Homem em situação de rua confessa ter dado paulada que matou idoso em Cambé

O homem investigado pela morte de um idoso de 73 anos em Cambé (Região Metropolitana de Londrina), na madrugada de segunda-feira (1º), confessou que deu uma paulada na cabeça da vítima, em depoimento à PC (Polícia Civil) divulgado nesta terça (2).



O suspeito, de 41 anos, foi localizado por volta das 20h de segunda, em Londrina, e capturado pela Guarda Municipal, que o encaminhou à Central de Flagrantes, onde ele foi interrogado pelo delegado da PC, Roberto Fernandes de Lima.





Ao delegado, o homem declarou que estava dormindo na rua e que outros homens na mesma situação informaram que um idoso o teria fotografado enquanto dormia. “Ele então foi até esse senhor para questioná-lo porque teria fotografado ele. Como o senhor não deu nenhuma razão, ele pegou um pedaço de pau e deu uma paulada na cabeça desse senhor”, explicou Lima.



De acordo com o delegado, o suspeito declarou que está em situação de rua e que tem passagem por roubo e furto. O homem também disse que agrediu o idoso porque a vítima teria perturbado o sono dele.





Considerando a motivação do crime e a idade do idoso, que para o delegado não teria condições de se opor à agressão, Lima autuou o suspeito em flagrante pelo crime de homicídio qualificado por motivos torpe e fútil.

