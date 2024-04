Homem fica ferido após capotar caminhonete na PR-444, em Mandaguari

Um homem de 54 anos ficou ferido após a caminhonete que conduzia capotar na PR-444, em Mandaguari (Região Metropolitana de Maringá), na manhã desta terça-feira (9).





Segundo o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), a S10 seguia pela via no sentido de Arapongas a Mandaguari e, ao passar pelo KM 24, o motorista perdeu o controle da direção e capotou.

O condutor, que ficou ferido, foi socorrido no local e precisou ser encaminhado ao Honpar (Hospital do Norte do Paraná) para receber atendimento médico.