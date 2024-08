Homem foge da polícia, se envolve em acidente e morre no Noroeste do Paraná

Um homem morreu em um acidente de trânsito após fugir de uma equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) na PR-323, em Terra Boa, no Noroeste do Paraná, na manhã desta quarta-feira (7).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o motorista dirigia uma Toyota Hilux no sentido de Jussara a Doutor Camargo em alta velocidade quando, ao passar pelo KM 189, perdeu o controle da direção ao tentar desviar das barreiras de uma obra que está sendo feita no local.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Na sequência, o veículo colidiu frontalmente contra um Volkswagen Parati, que estava estacionado fora do acostamento no sentido contrário da rodovia. Com o impacto, ambos os carros capotaram, o que causou a morte do suspeito que fugia dos policiais. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Campo Mourão para que possa ser identificado.





O condutor da Parati, por sua vez, não se feriu e obteve resultado negativo ao passar pelo teste etilométrico. O veículo foi liberado para retirada após a perícia.





Após o acidente, os policiais vistoriaram a caminhonete Hilux, que seria furtada, e encontraram maconha.





Além da PRE, estiveram no local equipes do Corpo de Bombeiros, do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e da Polícia Científica.