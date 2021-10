Homem mata irmão com faca após desentendimento por cigarro em Sarandi

Um desentedimento por cigarro terminou em morte por volta das 10h20 deste domingo (17) na rua Vitória Régia, em Sarandi (Região Metropolitana de Maringá), após um homem de 54 anos golpear por duas vezes seu irmão de 46 anos, como detalha a mãe dos envolvidos à PM (Polícia Militar).

De acordo com a mulher, após a discussão, a vítima fatal empunhou uma faca e foi em direção ao irmão, que conseguiu tomar o objeto cortante e armou-se novamente com uma foice. Segundo o relato, em dado momento, este segundo, para se defender, esfaqueou o irmão, que caiu ao solo.

O autor das facadas saiu do local, mas retornou quando a pericia acontecia e, abordado pela PM, alegou que golpeou o irmão para se defender e não tinha intenção de mata-lo. No bolso de sua calça, foi encontrada a faca utilizada no crime.





Estiveram no local o IML (Instituto Médico-Legal) de Maringá (Noroeste), para onde o corpo foi recolhido, a investigação da Polícia Civil e a perícia do Instituto de Criminalística.

O autor das facadas, juntamente com a faca e a foice, foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Sarandi.